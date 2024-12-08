Aliağa Petkimspor Avrupa'da Başarı, Süper Lig'de Düşüş Yaşıyor - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor Avrupa'da Başarı, Süper Lig'de Düşüş Yaşıyor

Aliağa Petkimspor, bu sezon Avrupa arenasında gösterdiği performansla Şampiyonlar Ligi'nde Play-In oynamayı garanties ederken, Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda yaşadığı mağlubiyetlerle alt sıralarda kalmaya devam ediyor.

08.12.2024 12:39
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BASKETBOLDA bu sezon ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında iyi bir performans sergileyip Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta King Szczecin galibiyetiyle Play-In oynamayı garantileyen Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde ise yaşadığı düşüşe engel olamadı. Sezona iyi başlayıp ilk 5 haftada 3 galibiyet alırken güçlü rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeyi başaran Petkimspor, bu sınavın ardından son 4 maçta perkeden mağlubiyetle ayrıldı. Denizli'de Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanını da 95-85 kaybeden Petkim, alt sıralarda kaldı.

Kaynak: DHA

Basketbol, Güncel, Petkim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Avrupa'da Başarı, Süper Lig'de Düşüş Yaşıyor - Son Dakika

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