Üye Girişi
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Sevim: "Potansiyelli bir takım olduğumuzu düşünüyorum" - Son Dakika

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Sevim: "Potansiyelli bir takım olduğumuzu düşünüyorum"

24.09.2021 11:09
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Sevim:

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Can Sevim, kapasitelerini sahaya yansıttıklarında fark oluşturacaklarına inandığını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Can Sevim, kapasitelerini sahaya yansıttıklarında fark oluşturacaklarına inandığını söyledi.

Can Sevim, yarın başlayacak sezon öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir takım olduklarını ve sistemlerini oturtmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Hem savunmayı hem hücumu aynı anda ilerletmek için sezon öncesi çeşitli hazırlık maçları yaptıklarını kaydeden Sevim, şöyle konuştu:

"İlk başladığımız noktadan çok daha iyi durumda olduğumuzu görebiliyorum ama tam olarak hazır olduğumuza da inanmıyorum. Biraz daha vaktimiz var. Tabii bu her takım için böyle. Çok oturmuş bir kadrosu olmayan her ekip, sezon başlangıcından bu tarz sancılı dönemlerden geçiyor. O yüzden bunu normal olarak görüyorum. Potansiyelli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Hem savunmada hem hücumda bu potansiyelimizi gösterdiğimizde fark yaratacağımıza inanıyorum."

Sevim, takım olarak hem savunmada hem hücumda çözmeleri gereken sorunları olduğunu, özellikle top kaybı ve basit hata sayılarını azaltmaları gerektiğini aktardı.

"Her maçı tek tek düşünüyoruz"

Sezona bir derbi mücadelesi olan Pınar Karşıyaka maçıyla başlayacaklarını hatırlatan Sevim, "Biz her maçı tek tek düşünüyoruz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. O maça da en iyi şekilde hazırlanıp, kazanmak istiyoruz. Hedefimiz maksimum sayıda maç kazanıp, her zaman en üst noktaya gidebilmek. Şu anda başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Amacımız oynayacağımız ilk maçı kazanıp, sıralamadaki en üst noktaya çıkmak." açıklamasında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezonun seyircisiz oynanmasının heyecanı ve enerjiyi düşürdüğünü bildiren Sevim, şunları kaydetti:

"Bu sezon kapasitenin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak olması hepimiz için motivasyon kaynağı. Oyuncular ister istemez zorlanacaklar. Çünkü bir yıldır çıt çıkmadan hazırlık maçı edasında oynanan maçlar oldu. O seyircinin oluşturacağı baskı, yaratacağı heyecan, enerji, oyunculara alışmaları gereken yeni bir durum ortaya koyacak. Ben maçların seyircili olmasından son derece memnunum. Umarım aşılanma her geçen gün artar ve tam kapasiteyle oynayabileceğimiz günlere doğru gideriz."

Bu sezonun çok zor geçeceğine inandığını da dile getiren Sevim, "Bu yıl biraz daha gruplaşmaların olabileceğini düşünüyorum. Üst grubun kendi arasında biraz daha ayrılabileceğini, ortada sıralardaki takımların birbirine çok yakın kalacağını, aşağıda birkaç takımın ise çok uzak kalacağını öngörüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Basketbol Süper Ligi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Başantrenörü Sevim: 'Potansiyelli bir takım olduğumuzu düşünüyorum' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Yeni güne hızlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor 11:32 Son dakika! Yeni güne hızlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor 8 yaşındaki yeğeninin eline silah veren amca, az kalsın vuruluyordu 11:26 8 yaşındaki yeğeninin eline silah veren amca, az kalsın vuruluyordu Murat Ülker, zincir marketlere yönelik 11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak 11:13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak AK Partili il başkanından 10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar 10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 10:14 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz 09:42 Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz

Son Dakika Haberleri
11:31 Son dakika! Yeni güne hızlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor
11:24 ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı
11:18 Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam
11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin
11:13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak
11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri!
10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim
10:44 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere öneri: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, benim yaptığımı yapmayın
10:44 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu
10:37 Beşiktaş'ta saat başı sakatlık haberi gelmeye başladı! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı
Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım         
11:39
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı         
11:24
Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam         
11:18
Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim         
10:48
12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu         
10:44
Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim         
10:16
Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı         
09:52
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler         
08:39
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük "Espor Sahnesi" kapatıldı         
17:32
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 11:44:46. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor Başantrenörü Sevim: "Potansiyelli bir takım olduğumuzu düşünüyorum" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement