Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Deplasmanında

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BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta ligin formda ekibi Karşıyaka'yı İzmir derbisinde son anlarda yenerek kötü gidişe son veren Aliağa Petkimspor yarın Beşiktaş deplasmanına çıkacak. BJK Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ligde Beşiktaş'ın 10 maçta 7 galibiyeti, art arda 4 yenilginin ardından kazanan Petkimspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. İlk kez yer aldığı Avrupa arenasında hafta içinde Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Filou Oostende'yi deplasmanda mağlup ederek grubunu ikinci tamamlayan Petkimspor, Play-In etabında İsrail temsilcisi Hapoel Holon'la eşleşmişti. İsrail'in Gazze ve bölge ülkelere yönelik saldırıları nedeniyle tarafsız sahada oynanacak Play-In maçlarının nerede olacağına henüz karar verilmedi.