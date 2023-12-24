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Aliağa Petkimspor, Bursaspor'a yenildi - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Bursaspor'a yenildi

Basketbol Süper Ligi'nde 4 maçlık yenilgi serisini sonlandıran Aliağa Petkimspor, deplasmanda Bursaspor'a 94-84 yenildi. Bu mağlubiyetle Aliağa ekibi 13 maçta 7. kez kaybetti.

Aliağa Petkimspor, Bursaspor\'a yenildi
24.12.2023 - 12:17,
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Basketbol Süper Ligi'nde 4 maçlık yenilgi serisinin ardından geçen hafta evinde Darüşşafaka'yı mağlup ederek nefes alan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Bursaspor'a direnemedi. Rakibine 94-84 yenilen Aliağa ekibi 13 maçta 7'nci mağlubiyetini aldı.

Kayıplarını telafi etmeye çalışacaklarını söyleyen başantrenör Burak Gören, "Hücumda yaratıcılık ve verimlilik açısından kötü bir maç oynadık. Hücumda yaşadığımız sıkıntılar maçın kontrolünün rakibe geçmesini sağladı. Önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayarak kazanmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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