Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 91 Bursaspor : 82

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 91-82 yendi.
Salon: Aliağa Belediyesi Enka
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu
Aliağa Petkimspor: Whittaker 23, Efianayi 19, Blumbergs 11, Selim Şav 4, Floyd, Franke 16, Sajus 3, Yunus Emre Sonsırma 8, Boran Güler 3,Brown 5
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Bursaspor: Brandon Childress 4, Yavuz Gültekin 10, Artur Konontsuk 5, Landry Nnoko 11, Marcus Georges-Hunt 14, Berk Can Akın 4, Javin DeLaurier 6, Michael Smith 13, Vincent King 11,Yesukan Onar 4
Başantrenör: Ahmet Arif Çakı
1. Periyot: 19-18 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 47-39 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 69-57 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR
