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Aliağa Petkimspor, Çağdaş Bodrumspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Çağdaş Bodrumspor'a konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Çağdaş Bodrumspor'a konuk olacak. İzmir ekibi, 7 galibiyet 7 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, Çağdaş Bodrumspor da 5 galibiyet 9 mağlubiyetle puan tablosunda 14. sırada bulunuyor. Müsabaka Emin Moğulkoç, Ali Şakacı ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü tarafından yönetilecek.

Aliağa Petkimspor, Çağdaş Bodrumspor\'a konuk olacak
06.01.2024 - 11:44,
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Çağdaş Bodrumspor'a konuk olacak.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın Çağdaş Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek. Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 7 galibiyet 7 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, Çağdaş Bodrumspor da 5 galibiyet 9 mağlubiyetle puan tablosunda 14. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet için çıkacağı müsabakayı Emin Moğulkoç, Ali Şakacı ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

Ayrıca Aliağa Petkimspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 lig maçında sadece 1 galibiyet elde etti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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