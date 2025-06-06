BASKETBOL Süper Ligi'nde 4 sezondur takımda görev yapan Antrenör Burak Gören'le yollarını ayıran Aliağa Petkimspor'da ibre yabancı antrenöre döndü. İlk etapta Polonya Ligi'nde yılın antrenörü seçilen Selçuk Ernak'ı gündemine alan Petkim, tecrübeli çalıştırıcıyla anlaşmadı. Ernak, Süper Lig'in yeni ekibi Trabzonspor'la söz kesti. Aliağa temsilcisi bunan üzerine yabancı antrenörleri gündemine aldı. Petkimspor'un yeni çalıştırıcısının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor'da Antrenör Değişikliği - Son Dakika
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