Aliağa Petkimspor\'dan 3 Genç Oyuncuya Profesyonel Sözleşme

Aliağa Petkimspor, geçen sezon Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) forma giyen altyapı oyuncularından Kerem Söğüçaylı, Hüseyin Seviğ ve Yiğit Gökay Kaba ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Şu ana kadar Yannick Frankie, David Efianayi, Martynas Sajus, Roberts Blumbergs, Yunus Emre Sonsırma, Jehyve Floyd, Stanley Whittaker, Boran Güler ve Sean McDermott'u kadrosuna katan İzmir ekibi, şimdi de altyapıdan 3 genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon BGL takımımızda önemli işler yapan genç basketbolcularımız Kerem Söğüçaylı, Hüseyin Seviğ ve Yiğit Gökay Kaba ile profesyonel sözleşme imzaladık. Oyuncularımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR