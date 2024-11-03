Aliağa Petkimspor\'dan Tarihi Galibiyet

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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından, "Bugün biz de kendi adımıza gerçekten tarihi bir galibiyet aldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 75-66 skorla yenen Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu. Gören, "İyi bir hafta geçirdik ve çok iyi antrenmanlar yaptık. Bu hafta eksiklerimiz üzerine çok yoğunlaştık. Takımım çok çalışkan ve çok iyi niyetli oyunculardan oluşuyor. Bunu her zaman gururla söylüyorum; benim çalıştığım en iyi takımlardan bir tanesi. Gerçekten çok düzgün çocuklar. Bugün mücadeleyi hiç bırakmadılar. Maçın, özellikle, ikinci periyodunun sonlarına doğru inanç olarak geriye gittik. Devre arası düzeltmeleri yaptık ve ikinci devre çok büyük mücadeleyle kontrolü tekrar aldık. Fenerbahçe Beko'ya çok saygı duyuyoruz, çok büyük bir Euroleague takımı. Onlara başarılar diliyorum. Bugün biz de kendi adımıza gerçekten tarihi bir galibiyet aldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bütün Aliağa'ya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR