Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka ile Sezona Başlıyor

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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Darüşşafaka ile yarın karşı karşıya gelecek. Aliağa Belediye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro kuran İzmir ekibi, İstanbul ekibini mağlup ederek sezona galibiyetle başlangıç yapmayı hedefliyor. Aliağa Petkimspor, son olarak rakibiyle geçtiğimiz sezon oynadığı iki maçı da kazanmayı başarmıştı.

Öte yandan Başantrenör Burak Gören yönetimindeki İzmir ekibi, ilk kez katıldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme turunu 3'te 3'le kayıpsız geçerek tarihinde bir ilke imza attı ve Avrupa'da mücadele etme hakkı kazandı. Aliağa Petkimspor, hafta içinde de grup aşamasındaki ilk müsabakasında Polonya'dan King Szczecin'i 85-70 mağlup etmeyi başardı. - İZMİR