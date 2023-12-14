Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka\'yı konuk edecek

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 4 maçını üst üste kaybederek ilk kez Play-Off hattından çıkan Aliağa Petkimspor yarın Darüşşafaka'yı zincir kırma hedefiyle konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Ligde ilk 5 haftayı 4 galibiyetle geçen ancak son dönemde düşüş yaşayan Aliağa temsilcisi 11 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Darüşşafaka ise 6 galibiyetle Petkim'in hemen üzerinde Play-Off barajında bulunuyor.