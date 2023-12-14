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Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı konuk edecek - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı konuk edecek

Aliağa Petkimspor, son 4 maçını kaybettikten sonra Play-Off hattından çıktı. Darüşşafaka ise Play-Off barajında bulunuyor.

Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka\'yı konuk edecek
14.12.2023 - 10:58,
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İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 4 maçını üst üste kaybederek ilk kez Play-Off hattından çıkan Aliağa Petkimspor yarın Darüşşafaka'yı zincir kırma hedefiyle konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Ligde ilk 5 haftayı 4 galibiyetle geçen ancak son dönemde düşüş yaşayan Aliağa temsilcisi 11 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Darüşşafaka ise 6 galibiyetle Petkim'in hemen üzerinde Play-Off barajında bulunuyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı konuk edecek - Son Dakika
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