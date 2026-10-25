Aliağa Petkimspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 74-72 yenerek 5. haftadan galibiyetle ayrıldı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 74-72 yenerek 5. haftadan galibiyetle ayrıldı

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Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda TOFAŞ'ı 74-72 mağlup etti. Konuk ekip bu sonuçla ligdeki 5. hafta mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

?Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu

TOFAŞ: McNeace 2, Thurman 7, Jones 6, Reynolds 6, Leon Apaydın 8, Brown 19, Kerem Çorumlular, Carter 6, Sadık Kabaca 11, Nutall 5, Efe Postel 2, Emirhan Serbest

Aliağa Petkimspor: Thomas 7, Horton 14, Abmas 15, Uthoff 2, Thosmas Akyazılı 6, Cook 10, Tibet Görener 4, Ozan Yılmaz, Yiğit Onan 9, Yiğit Kaba, Pasecniks 2, Hanlan 5

1.? ?Periyot: 21-14

Devre: 40-38

3.? ?Periyot: 59-52

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 74-72 mağlup etti.

Kaynak: AA
SigortaTürkiyeTofaşSporSon Dakika

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