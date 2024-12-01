Aliağa Petkimspor Düşüşte: Üst Üste 3. Yenilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa Petkimspor Düşüşte: Üst Üste 3. Yenilgi

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını iyi geçiren Aliağa Petkimspor, son haftalarda büyük bir düşüş yaşamaya başladı ve evinde Bahçeşehir Koleji'ne 92-88 mağlup oldu. Son 5 maçın 4'ünü kaybeden ekip, iç saha maçlarında da zor günler geçiriyor.

01.12.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona iyi başlayan Aliağa Petkimspor son haftalarda yaşadığı düşüşü durduramadı. Ligin ilk bölümünü Play-Off hattında geçip ardından düşüşe geçen Aliağa ekibi üst üste 3'üncü yenilgisini dün evinde Bahçeşehir Koleji önünde 92-88'lik skorla aldı. Fenerbahçe deplasmanı hariç son 5 maçın 4'ünü kaybeden Petkimspor, daha önce kalesi olan evinde oynadığı son 3 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Kalesi düşen Petkim evinde bu yıl yalnız ilk hafta kazanırken, 4 iç saha maçında tek galibiyetle yetindi.

Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Basketbol, Güncel, Petkim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Düşüşte: Üst Üste 3. Yenilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep’te meydana bayrak çekti Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti
11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
11:26 Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt’un son görüntüleri ortaya çıktı Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un son görüntüleri ortaya çıktı
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
10:33 Almanya’nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 13:34:12. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor Düşüşte: Üst Üste 3. Yenilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.