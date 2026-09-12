Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2026'da Trabzonspor'u 91-73 yendi - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2026'da Trabzonspor'u 91-73 yendi

Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2026\'da Trabzonspor\'u 91-73 yendi
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Ege Cup 2026 turnuvasının 3. maçında Aliağa Petkimspor, Trabzonspor'u 91-73 mağlup etti. Aliağa Belediyesi ENKA Salonu'nda oynanan maçta Aliağa Petkimspor, ilk periyottan itibaren üstünlüğünü korudu.

Ege Cup 2026 turnuvasının 3. maçında Aliağa Petkimspor, Trabzonspor'u 91-73 mağlup etti.

Salon: Aliağa Belediyesi ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Önder Yılmaz, Fatih Erdoğan

Aliağa Petkimspor: Thomas 19, Cook 5, Horton 14, Abmas 15, Tibet Görener 8, Ozan Yılmaz 2,, Uthoff 7, Thomas Akyazılı 3, Pasecniks 8

Başantrenör: Orhun Ene

Trabzonspor: Caupain 10, Yiğit Arslan 3, Tillman 8, Canaan 9, Terry 13, Yeboah 5, Hammur, Tolga Geçim, Manek 17, Rıdvan Öncel 8, Yiğit Hamza Mestoğlu

Başantrenör: Selçuk Ernak

1. Periyot: 27-18 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 49-38 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 68-60 (Aliağa Petkimspor lehine)

Kaynak: İHA

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Aliağa Belediyesi, Trabzonspor, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2026'da Trabzonspor'u 91-73 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2026'da Trabzonspor'u 91-73 yendi - Son Dakika
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