Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2026'da Trabzonspor'u 91-73 yendi
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Ege Cup 2026 turnuvasının 3. maçında Aliağa Petkimspor, Trabzonspor'u 91-73 mağlup etti. Aliağa Belediyesi ENKA Salonu'nda oynanan maçta Aliağa Petkimspor, ilk periyottan itibaren üstünlüğünü korudu.
Ege Cup 2026 turnuvasının 3. maçında Aliağa Petkimspor, Trabzonspor'u 91-73 mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz, Önder Yılmaz, Fatih Erdoğan
Aliağa Petkimspor: Thomas 19, Cook 5, Horton 14, Abmas 15, Tibet Görener 8, Ozan Yılmaz 2,, Uthoff 7, Thomas Akyazılı 3, Pasecniks 8
Başantrenör: Orhun Ene
Trabzonspor: Caupain 10, Yiğit Arslan 3, Tillman 8, Canaan 9, Terry 13, Yeboah 5, Hammur, Tolga Geçim, Manek 17, Rıdvan Öncel 8, Yiğit Hamza Mestoğlu
Başantrenör: Selçuk Ernak
1. Periyot: 27-18 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 49-38 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 68-60 (Aliağa Petkimspor lehine)
Kaynak: İHA
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