Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2026'ya 81-52'lik galibiyetle başladı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2026'ya 81-52'lik galibiyetle başladı

Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2026\'ya 81-52\'lik galibiyetle başladı
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Ege Cup 2026 turnuvasının ilk maçında Aliağa Petkimspor, Neftchi İdman'ı 81-52 mağlup etti. Aliağa Belediyesi ENKA Salonu'nda oynanan karşılaşmada Petkimspor, ilk periyodu 23-10, devreyi 43-27 önde tamamladı.

Ege Cup 2026 turnuvasının ilk maçında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Neftchi İdman'ı 81-52 mağlup etti

Salon: Aliağa Belediyesi ENKA

Hakemler: Kaan Büyükçil, Tolga Akkuşoğlu, Ada Atlayan

Aliağa Petkimspor: Thomas 12, Gary Cook 14, Horton 10, Abmas 16, Tibet Görener 10, Ozan Yılmaz, Yiğit Onan, Uthoff 4, Thomas Akyazılı 7, Pasecniks 8

Başantrenör: Orhun Ene

Neftçi İdman: Pryce 8, Robinson 6, Hawkins 8, Nasirov, Stepanovic 6, Ulaş Can Turgut, Akbarov 3, Ramazan Garayev 2, Haword 7, Hicks 6, Derin Berköz 6

Başantrenör: Konstantinos Vasileiadis

1. Periyot: 23-10

Devre: 43-27

3. Periyot: 54-46

Kaynak: İHA

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Aliağa Belediyesi, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2026'ya 81-52'lik galibiyetle başladı - Son Dakika

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