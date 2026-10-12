Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe ve Tofaş deplasmanlarından galibiyetle dönmek istiyor

Basketbol Süper Ligi'nde ilk 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. İzmir ekibi, arka arkaya deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe ve Tofaş maçlarından galibiyetle ayrılarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı. Sezonun ilk maçında Merkezefendi Basketbol'u mağlup ederek lige galibiyetle başlasa da ardından Erokspor ve Körfez Basket karşısında üst üste yenilgiler alan İzmir temsilcisi, ilk 3 haftayı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Orhun Ene ve öğrencileri, kötü gidişata son vererek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Aliağa Petkimspor'u önümüzdeki haftalarda zorlu bir fikstür bekliyor. İzmir ekibi, ligin 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ardından 5. hafta mücadelesinde yine dış sahada Tofaş'a konuk olacak. Üst üste iki deplasman maçına çıkacak olan Aliağa Petkimspor, zorlu rakipleri karşısında galibiyetler alarak kötü gidişatı sona erdirmek ve yeni bir sayfa açmak istiyor.

3 maçta da 85 sayı üzeri attı

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde ilk 3 haftada skor üretme konusunda başarılı bir grafik çizdi. İzmir temsilcisi, ilk hafta galip geldiği Merkezefendi Basketbol karşılaşmasında 85 sayı kaydederken, mağlup olduğu Erokspor maçında 87, Körfez Basket mücadelesinde ise 90 sayı üretti. Hücumda skor bulmakta zorlanmayan Orhun Ene ve öğrencileri, savunmada ise aynı başarıyı gösteremedi. Üst üste iki mağlubiyet alan İzmir ekibinde, deneyimli çalıştırıcının önümüzdeki antrenmanlarda savunma organizasyonları üzerinde daha fazla durması bekleniyor.