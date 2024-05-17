Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe\'ye mağlup oldu

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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 1. maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 102-72 kaybederek bir üst tura yükselme şansını zora soktu. Sarı-lacivertliler, İzmir'de oynayacakları müsabakayı da kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, play-off çeyrek final 1. maçında Fenerbahçe ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. İstediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlanan İzmir ekibi, müsabakayı 102-72 kaybetti ve seride 1-0 geriye düştü. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, "Fenerbahçe iyi bir EuroLeague maçı temposunda oynadı. Top paylaşımları ve hızları çok yüksekti. Çok büyük bir yüzde ile 19 tane 3 sayılık isabet buldular. Onların basketboluna kendi çerçevemizde ayak uydurmakta zorluk yaşadık. Play-off oynuyoruz, işimizin çok zor olduğunun farkındayız. Tabii ki rakibimize çok saygı duyuyoruz. Bugüne kadar evimizde iyi basketbol ile iyi sonuçlar aldık. İzleyenlere kendimizi daha iyi ifade etmenin yollarını arayacağız. İyi bir basketbol takımı olduğumuzu bir kez daha göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan eşleşmedeki ikinci maç yarın İzmir'de oynanacak. Aliağa Petkimspor'un kazanması halinde seride durum 1-1'e gelecek ve yarı finalisti belirleyecek olan son maç 20 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.

Petkimspor, evinde de mağlup olması durumunda sezonu play-off çeyrek final aşamasında noktalayacak. - İZMİR