Aliağa Petkimspor\'dan Genç Yeteneklere Profesyonel Sözleşme

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BASKETBOL Süper Ligi'nin yanı sıra bu sezon ilk kez Avrupa arenasında mücadele etmeye hazırlanan Aliağa Petkimspor, altyapıdan gençleriyle profesyonel sözleşme imzaladı. İzmir ekibi altyapıdan yetişerek U18 Milli Takımı'nda forma giyen Yiğit Gökay Kaba ve Demir Acar Konuk'u profesyonel yaptı. Petkimspor iki oyuncunun imzasını, "Ülkemiz basketboluna genç yetenekler kazandırma misyonumuz kararlılıkla devam edecektir" duyurusuyla açıkladı.