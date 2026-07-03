Aliağa Petkimspor, Jarrod Uthoff ile Anlaştı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Jarrod Uthoff ile Anlaştı

Aliağa Petkimspor, Jarrod Uthoff ile Anlaştı
03.07.2026 11:49
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Aliağa Petkimspor, ABD Milli Takımı'na seçilen Jarrod Uthoff ile transfer gerçekleştirdi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde transfer döneminin hareketli kulübü Aliağa Petkimspor, Dünya Şampiyonası Elemeleri için ABD Milli Takımı'na da seçilen Jarrod Uthoff ile anlaştı. 33 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvet NBA'de daha önce Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies ve Washington Wizards ile kısa süreli kontratlarla 16 maça çıktı. Japonya'da da oynayan Uthoff, geçen sezon İtalya'da Pallacanestro Trieste formasıyla ligde 7.8 sayı, 4.2 ribaund, 1.1 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 11.1 sayı, 4.1 ribaund, 0.9 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Jarrod Uthoff ile Anlaştı - Son Dakika

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