Aliağa Petkimspor, Kenan Bajramovic'i altyapıya getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa Petkimspor, Kenan Bajramovic'i altyapıya getirdi

Aliağa Petkimspor, Bosna Hersek Milli Takım'ının efsane basketbolcularından Kenan Bajramovic'i altyapıya 'Bireysel Gelişim Antrenörü' olarak getirdi. Kulüp, altyapısını güçlendirmek için genç oyuncuların gelişimine destek verecek olan Bajramovic'i teknik heyete dahil etti.

06.06.2024 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, Bosna Hersek Milli Takım'ının efsane basketbolcularından Kenan Bajramovic'i altyapıya 'Bireysel Gelişim Antrenörü' olarak getirdi.

Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir sezon geçirerek play-off'a katılıp çeyrek final mücadelesi gösteren Aliağa Petkimspor, son zamanlarda altyapısını da güçlendirmeye başladı. İzmir ekibi, Bosna Hersek Milli Takım'ının efsane basketbolcularından Kenan Bajramovic'i altyapıya 'Bireysel Gelişim Antrenörü' olarak getirdiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2016-2018 sezonlarında oyuncumuz olan, Bosna Hersek Milli Takım'ının efsane basketbolcularından Kenan Bajramovic yeni bir atak yaptığımız Basketbol Altyapı organizasyonumuzun teknik heyetine Bireysel Gelişim Antrenörü olarak katılıyor. Bütün yaş katagorilerde genç oyuncularımızın gelişimine destek verecek olan Kenan'a 'Evine hoş geldin" diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz günlerde altyapısında yer alan ve zaman zaman bu sezon A takımla maçlara çıkan Yiğit Gökay Kaba, Murat Kağan Tor, Anıl Osman Cevahir ve Kerem Durmaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Basketbolcu, Milli Takım, Basketbol, Aliağa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Kenan Bajramovic'i altyapıya getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel’e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:40:46. #1.12#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Kenan Bajramovic'i altyapıya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement