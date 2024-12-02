Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Aliağa Petkimspor, yarın Polonya'dan King Szczecin'i ağırlayacak.
ENKA Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Bu sezon elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda averajla ikinci sırada bulunuyor.
Grubun diğer maçında İspanyol Unicaja Malaga, Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, King Szczecin ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?