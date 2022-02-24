Aliağa Petkimspor, Marcus Denmon'u transfer etti - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son olarak Çin'de forma giyen ABD'li basketbolcu Marcus Denmon'la sözleşme imzaladı.

Transfer, Aliağa Petkimspor'un Twitter hesabından "Aliağamıza hoş geldin Marcus Denmon" paylaşımıyla duyuruldu.

Paylaşımda 32 yaşındaki Marcus Denmon'un şu ifadelerine yer verildi:

"Ligi ve İzmir'i tanıyorum. Gerçekten çok güzel bir şehir. Türkiye'ye yeni geldim ve şimdilik vücudumu maçlara hazırlıyorum. Sahada olduğum süre boyunca her zaman en iyi performansımı göstermeye çalışıp kendim, takımım ve ailem için elimden geleni yapacağım. Kulübün içinde bulunduğu durumun farkında olarak buraya geldim. Hedefim, takımın galibiyetler almasına yardımcı olarak üst ligde kalmasını sağlamak."