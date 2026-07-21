Aliağa Petkimspor Max Abmas'ı Transfer Etti - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor Max Abmas'ı Transfer Etti

Aliağa Petkimspor Max Abmas\'ı Transfer Etti
21.07.2026 11:18
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Aliağa Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Max Abmas ile sözleşme imzaladı, yeni sezon için kadro güçlendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Max Abmas'ı transfer etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro yapılandırması kapsamında oyun kurucu pozisyonuna takviye yaptı. İzmir temsilcisi, ABD'li point guard Max Abmas ile sözleşme imzaladı.

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni oyun kurucumuz: Max Abmas! NCAA parkelerinde 3 bin sayı barajını aşarak tarih yazan, geçtiğimiz sezonu G League ve Porto Riko liglerinde tamamlayan, son olarak da NBA Yaz Ligi'nde Utah Jazz forması giyen ABD'li point guard Max Abmas, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Max Abmas'ı Transfer Etti - Son Dakika

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