Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı

10.06.2022 14:23
Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı

Aliağa Petkimspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen basketbolcu Ömercan Engin'i kadrosuna kattı.

Aliağa Petkimspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen basketbolcu Ömercan Engin'i kadrosuna kattı.

Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1998 doğumlu oyuncu Ömercan Engin, 28 maçta, 30 dakika, 12,5 sayı, 2,7 ribaund ve 2,9 asist ortalamalarını yakalamıştı. 1998 doğumlu, 1.98 boyundaki kısa forvet genç oyuncu, Anadolu Efes altyapısından yetişti ve defalarca altyapı milli takımlarında yer aldı. - İZMİR

Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı
Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı
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Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin'i transfer etti Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin'i transfer etti
Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Basketbolcu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı - Son Dakika

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