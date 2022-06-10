Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1998 doğumlu oyuncu Ömercan Engin, 28 maçta, 30 dakika, 12,5 sayı, 2,7 ribaund ve 2,9 asist ortalamalarını yakalamıştı. 1998 doğumlu, 1.98 boyundaki kısa forvet genç oyuncu, Anadolu Efes altyapısından yetişti ve defalarca altyapı milli takımlarında yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Basketbolcu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.