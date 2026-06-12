Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Ozan Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor forması giyen genç oyun kurucu Ozan Yılmaz, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.
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