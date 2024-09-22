Aliağa Petkimspor, PAOK'u Geçerek Şampiyonlar Ligi'ne Katıldı

Spor

Salon: Antalya Gloria Sports Arena

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Boris Krejic (Slovenya)

Aliağa Petkimspor: Wright 13, Russell 16, Williams 19, Tyree 12, Aldridge 11, Van Beck 6, Mustafa Kurtuldum, Echenique, Troy Selim Şav 2, Yavuz Gültekin

PAOK mateco: Henderson 6, Upson 6, Dwight 9, Latridis, Persidis 3, Dimitrios 12, Konstantinos, Bartley 8, Reynolds 16, Kreuser 9

1. Periyot: 12-22

Devre: 29-30

3. Periyot: 50-53

Aliağa Petkimspor Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvası finalinde Yunanistan temsilcisi PAOK mateco'yu 79-69 yendi.

İzmir ekibi, bu sonuçla organizasyonda normal sezonda mücadele etme hakkı kazandı.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında yer alan Aliağa Petkimspor, 3. turnuvanın finalinde PAOK mateco ile karşılaştı.

İlk yarısını 30-29 geride tamamladığı maçın son çeyreğinde skor üstünlüğünü ele geçiren Aliağa Petkimspor, rakibini 79-69 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket'in doğrudan normal sezonda yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) ile mücadele edecek.