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Aliağa Petkimspor, Reeder Samsunspor'u 93-83 yendi - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Reeder Samsunspor'u 93-83 yendi

Aliağa Petkimspor, Reeder Samsunspor\'u 93-83 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Reeder Samsunspor'u 93-83 yenerek galip geldi. Aliağa Petkimspor, müsabakanın ilk 2 dakikasında farkı 9 sayıya çıkardı ancak rakibi eşitliği yakaladı. İlk yarıyı 47-44 önde tamamlayan Aliağa Petkimspor, üçüncü periyotta farkı 7 sayıya çıkardı ve son periyotta farkı açarak galip geldi.

04.02.2024 17:27
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Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Çağlar Özkan

Aliağa Petkimspor: Efianayi 19, Yunus Sonsırma 5, Thomas 16, Aldridge 20, Simmons 10, Emre Tanışan 2, Zoriks 9, Mahir Ağva 10, Yavuz Gültekin 2, Anıl Osman Cevahir, Murat Kağan Tor, Ata Can Atsüren

Reeder Samsunspor: Henry 14, Göktuğ Baş 14, Kyser 12, Levi 17, Washington 24, Tarık Sezgün 2, Bora Satır, Arda Berk Kaya, Muhammed Doğan Şenli

1. periyot: 24-23

Devre: 47-44

3. periyot: 69-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Reeder Samsunspor'u 93-83 yendi.

Müsabakanın ilk 2 dakikasında aradaki farkı 9 sayıya (12-3) çıkaran ev sahibi ekip karşısında Reeder Samsunspor, 5. dakikada 14-14 eşitliği yakaladı. Rakibinin kendisini geçmesine izin vermeyen Aliağa Petkimspor, periyodu 24-23 üstün tamamladı.

İkinci periyotta 14. dakikada Tarık'ın basketiyle 33-31 öne geçen rakibi karşısında Thomas'la etkili olan Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 47-44 üstün gitti.

Üçüncü periyotta farkı 7 sayıya kadar (59-52) çıkaran Aliağa Petkimspor, periyodu 69-62 önde bitirdi.

Son periyotta aradaki farkı açan Aliağa Petkimspor, müsabakadan 93-83 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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