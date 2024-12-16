Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde Play-In'ı Garantiledi

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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 5 maçta 3 galibiyetle Play-In oynamayı garantileyen Aliağa Petkimspor yarın Belçika'da Filou Oostende deplasmanında çıkacağı son grup sınavında ikinci sıradaki yerini koruyarak saha avantajını eline geçirmeye çalışacak. COREtec Dome'daki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Avrupa'da ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde elemelerden 3'te 3'le çıktıktan sonra grup aşamasında da 5 maçta yalnız son şampiyon olup liderliği garantileyen Unicaja Malaga'ya yenilen temsilcimiz, 2 galibiyeti olan Oostende'yi yenerse grup ikincisi olacak. Oostende'yle evinde oynadığı ilk maçı 77-74 kazanan Petkim, 3 sayılık farkın altındaki mağlubiyette de ikinciliği koruyacak. İzmir temsilcisi, son 16'ya kalmak için Play-In etabında A Grubu'ndan gelecek Würzburg, Hapoel Holon, Igokea veya Nanterre ile eşleşecek. Bu grupta sıralama son hafta belli olacak. Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Karşıyaka'yı yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son vermişti.