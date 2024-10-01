Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi\'ne Galibiyetle Başladı

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Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Aliağa Petkimspor, Polonya temsilcisi King Morskie Szczecin'i deplasmanda 85-70 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında King Morskie Szczecin ile karşılaşırken ilk yarıyı 52-27'lik skorla önde tamamladı. Üstün oyununu sürdüren İzmir ekibi müsabakadan 85-70 galip ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında hanesine galibiyet yazdırdı. Aliağa, B Grubu'ndaki bir sonraki maçında Filou Oostende'yi ağırlayacak.

Aliağa Petkimspor'da Wesley Van Beck 19 sayı, 3 ribaund ile takımını sırtlarken, Jaime Echenique 12 sayı, 2 ribaund, DeWayne Russell 13 sayı, 4 ribaund ve 11 asist, Breein Tyree ise 9 sayı, 2 ribaund ile galibiyette pay sahibi oldular. King Szczecin'de öne çıkan isimler Kassim Nicholson (15 sayı, 2 ribaund, 2 asist), Przemyslaw Zolnierewicz (19 sayı, 2 ribaund, 4 asist) ve Chad Brown (9 sayı, 6 ribaund) oldu. - İZMİR