Aliağa Petkimspor Şampiyonlar Ligi'ne Hazır - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor Şampiyonlar Ligi'ne Hazır

Aliağa Petkimspor Şampiyonlar Ligi\'ne Hazır

Başantrenör Burak Gören, Aliağa Petkimspor'un Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç hedeflediğini söyledi.

29.09.2024 11:16
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Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak istediklerini söyledi.

İlk defa mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk maçında 1 Ekim Salı günü Polonya'da King Szczecin ile karşılaşacak Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Gören, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gören, Antalya'da oynadıkları Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda temsilcisi Den Bosch'u geçtikten sonra Fransız basketbolunun önemli takımlarından Cholet'i ve yine Yunan basketbolunun kaliteli ekiplerinden PAOK'u yenerek grup aşamasına kaldıklarını anlattı.

Kulübün de çok istediği Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilme fırsatı yakaladıklarını aktaran Gören, "Şampiyonlar Ligi'ni kulübümüz adına önemli bir fırsat, gelişimimizin ve istikrarlı yapının bir parçası olarak görüyoruz. Bize muhakkak çok şey katacaktır. Kendim adına, kulübüm ve takımım adına, ülkem adına çok mutluyum. Avrupa'nın en üst seviyesindeki mücadelenin birinin içerisinde olacağız." dedi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki grup

Gören, Şampiyonlar Ligi'nin THY Avrupa Ligi'nden sonra Eurocup ile Avrupa'nın en büyük ikinci kupası olduğuna ve mücadele edecekleri B Grubu'nda son şampiyon Malaga'nın yanı sıra organizasyonda aralıksız 9'uncu sezonunu geçirecek Belçika ekibi Filou Oostende ve Polonya temsilcisi King Szczecin'in yer aldığına dikkati çekti.

Polonya deplasmanında ilk maçlarını salı günü ifade eden Gören, şöyle konuştu:

"Salı günü bizim Petkimspor adına Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımıza çıkacağız deplasmanda. Dolayısıyla o maç bizim için şu anda çok değerli, onu kazanmaya çalışacağız, onu kazandıktan sonra grubun gidişatıyla alakalı ya da bizim yapacaklarımızla alakalı daha fazla bir öngörüye sahip olabiliriz. Dolayısıyla maç maç bakıp, öncelikle Polonya deplasmanı, arkasından da evde Oostende oynayacağız. Şampiyonlar Ligi için iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

Gören, TOFAŞ'tan bu sene kadrolarına kattıkları Mustafa Kurtuldum'un cuma günü çapraz bağ sakatlığı yaşadığı bilgisini vererek "Kendisiyle çok kısa bir süre geçirmemize rağmen hem kişiliğiyle hem karakteriyle hem de bize kattıklarıyla hem saha içerisinde hem saha dışında çok önemli bir karakterdi. Onu dört gözle bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Basketbol, Polonya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Şampiyonlar Ligi'ne Hazır - Son Dakika

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