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Aliağa Petkimspor, Samsunspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor, Samsunspor'u konuk edecek

Aliağa Petkimspor, Samsunspor\'u konuk edecek

Aliağa Petkimspor, BASKETBOL Süper Ligi'nde Play-Off hattındaki yerini koruyan bir takım olarak son sırada yer alarak düşme korkusu yaşayan Samsunspor'u konuk edecek. Aliağa ekibi ligde altıncı sırada yer alırken, Samsunspor ise sadece 3 galibiyetle ligdeki ilk yılını geçiriyor.

03.02.2024 10:51
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İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde Play-Off hattındaki yerini koruyan Aliağa Petkimspor yarın son sırada yer alarak düşme korkusu yaşayan Samsunspor'u konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Bu sezon evinde oynadığı 8 maçın 7'sini kazanan Petkimspor, son iki deplasmandan mağlubiyetle ayrıldı. Aliağa ekibi ligde 18 haftada 9 galibiyetle altıncı basamakta yer alıyor. Ligdeki ilk yılını geçiren Samsunspor ise yalnız 3 kez parkeden galibiyetle ayrılabildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Samsunspor'u konuk edecek - Son Dakika
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