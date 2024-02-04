Aliağa Petkimspor, Samsunspor\'u mağlup etti

SALON: Enka
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Çağlar Özkan
ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 16, Efianayi 19, Yunus Emre 5, Simmons 10, Aldridge 20, Emre Tanışan 2, Zoriks 9, Mahir Ağva 10, Yavuz Gültekin 2, Anıl Osman, Murat Kağan, Ata Can
SAMSUNSPOR: Kyser 12, Levi 17, Henry 14, Washington 24, Göktuğ Baş 14, Tarık Sezgün 2, Bora Satır, Muhammed Doğan, Arda Berk
1'İNCİ PETİYOT: 24-23
İLK YARI: 47-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-62
Basketbol Süper Ligi'nde play-off hattındaki Aliağa Petkimspor evinde son sıradaki Samsunspor'u 93-83 mağlup etmeyi başardı.
Enka Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk periyot 24-23, devre 47-44, üçüncü periyot 69-62 geçildi. Ev sahibi son periyottaki etkili oyunuyla farkı açıp parkeden 93-83 galibiyetle ayrıldı. İç sahada bu sezon çıktığı 9 maçta 8'inci galibiyetini alan Aliağa ekibi 19 haftada 10 galibiyetle play-off barajındaki yerini korudu. Samsunspor ise 3 galibiyette kalıp son sıradan kurtulamadı.
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Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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