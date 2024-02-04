 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aliağa Petkimspor, Samsunspor'u mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa Petkimspor, Samsunspor'u mağlup etti

Aliağa Petkimspor, Samsunspor\'u mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde play-off hattındaki Aliağa Petkimspor, evinde son sıradaki Samsunspor'u 93-83 mağlup etti. Aliağa ekibi, iç sahada çıktığı 9 maçta 8. galibiyetini alarak play-off barajındaki yerini korudu. Samsunspor ise son sıradan kurtulamadı.

04.02.2024 17:31  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SALON: Enka

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Çağlar Özkan

ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 16, Efianayi 19, Yunus Emre 5, Simmons 10, Aldridge 20, Emre Tanışan 2, Zoriks 9, Mahir Ağva 10, Yavuz Gültekin 2, Anıl Osman, Murat Kağan, Ata Can

SAMSUNSPOR: Kyser 12, Levi 17, Henry 14, Washington 24, Göktuğ Baş 14, Tarık Sezgün 2, Bora Satır, Muhammed Doğan, Arda Berk

1'İNCİ PETİYOT: 24-23

İLK YARI: 47-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-62

Basketbol Süper Ligi'nde play-off hattındaki Aliağa Petkimspor evinde son sıradaki Samsunspor'u 93-83 mağlup etmeyi başardı.

Enka Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk periyot 24-23, devre 47-44, üçüncü periyot 69-62 geçildi. Ev sahibi son periyottaki etkili oyunuyla farkı açıp parkeden 93-83 galibiyetle ayrıldı. İç sahada bu sezon çıktığı 9 maçta 8'inci galibiyetini alan Aliağa ekibi 19 haftada 10 galibiyetle play-off barajındaki yerini korudu. Samsunspor ise 3 galibiyette kalıp son sıradan kurtulamadı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Samsunspor, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Samsunspor'u mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 17:59:06. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Samsunspor'u mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement