Aliağa Petkimspor, Tayfun Erülkü ile yollarını ayırdı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da Tayfun Erülkü ile yollar ayrıldı.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda aramıza katılan sporcumuz Tayfun Erülkü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tayfun Erülkü'ye teşekkür eder, basketbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Tayfun Erülkü bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 1,29 sayı ve 1,07 de asist ortalaması yakaladı.
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