Aliağa Petkimspor Tenerife\'ye Yenildi

Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu üçüncü hafta maçında İspanya'nın Tenerife takımına konuk olan Aliağa Petkimspor, 90-83 mağlup oldu. Aliağa Petkimspor gruptaki 3. maçını da kaybetti.

Salon: Pabellon Insular Santiago Martin

Hakemler: Gvidas Gedvilas (Litvanya), Petar Pesic (Sırbistan), Peter Praksch (Macaristan)

Tenerife: Marcelinho Huertas 9, T. Abromaitis 2, David Kramer 10, Lluis Costa 7, Giorgi Shermadini 7, T. Scrubb 13, Konstantin Kostadinov 9, Joan Sastre 11, Jaime Fernandez 8, Aaron Doornekamp 12, Fran Guerra

Başantrenör: Txus Vidorreta

Aliağa Petkimspor: Van Beck 16, Willams 18, Tyree 11, Echenique 12, Aldridge 17, Dotson 5, Russell 2, Troy Selim Sav 2, Yavuz Gültekin

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 34-23 (Tenerife lehine)

Devre: 55-39 (Tenerife lehine)

3. Periyot: 71-62 (Tenerife lehine) - İZMİR