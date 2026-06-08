Aliağa Petkimspor, Erokspor'dan Thomas Akyazılı'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Erokspor'dan Thomas Akyazılı'yı kadrosuna kattı

Aliağa Petkimspor, Erokspor\'dan Thomas Akyazılı\'yı kadrosuna kattı
08.06.2026 12:23  Güncelleme: 12:26
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Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen Türk asıllı oyun kurucu Thomas Akyazılı'yı kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son olarak Erokspor forması giyen Thomas Akyazılı'yı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kariyerinde daha önce Antwerp Giants, Pınar Karşıyaka ve Erokspor formaları giyen; Belçika Milli Takımı tecrübesine sahip milli guard Thomas Akyazılı, 'BirlikteHedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi.

Belçika'da Antwerp Giants formasıyla profesyonel kariyerine başlayan 1999 doğumlu ve 1.90 metre boyundaki oyun kurucu, Türkiye kariyerinde Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Pınar Karşıyaka ve Erokspor kulüplerinde mücadele etti. Türk asıllı Belçikalı milli basketbolcu, yeni sezonda Aliağa Petkimspor'un başarısı için ter dökecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Erokspor'dan Thomas Akyazılı'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

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