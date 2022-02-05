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Aliağa Petkimspor, Türk Telekom önünde - Son Dakika

Aliağa Petkimspor, Türk Telekom önünde

05.02.2022 11:16
Aliağa Petkimspor, Türk Telekom önünde

ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Beşiktaş Icrypex'e 94-73 mağlup olarak 19'uncu maçında 16'ncı mağlubiyetini alan son sıradaki Aliağa Petkimspor, yarın deplasmanda Türk Telekom'la kozlarını paylaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Beşiktaş Icrypex'e 94-73 mağlup olarak 19'uncu maçında 16'ncı mağlubiyetini alan son sıradaki Aliağa Petkimspor, yarın deplasmanda Türk Telekom'la kozlarını paylaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İlk yarıda evinde rakibini 71-59 mağlup eden İzmir temsilcisi deplasmanda da galip gelerek moral bulmayı ve rakibinin 3 maçlık galibiyet serisini sona erdirmeyi hedefliyor.


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Basketbol Süper Ligi, Türk Telekom, Beşiktaş, Aliağa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Türk Telekom önünde - Son Dakika Spor


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