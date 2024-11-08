Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u Ağırlıyor

Spor

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta namağlup, güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda yenerek dikkat çeken Aliağa Petkimspor yarın Türk Telekom'u konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde iki takım da bu sezon 5 haftada 3'er galibiyet aldı. Petkimspor, hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup lideri rakibi Unicaja Malaga'ya evinde 108-56 gibi farklı skorla yenilmekten kurtulamamıştı.