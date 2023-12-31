Aliağa Petkimspor, Türkiye Kupası\'na yaklaşıyor

Basketbol Süper Ligi'nde son haftaların formda takımı Büyükçekmece'yi evinde 99-95 yenerek play-off hattındaki yerini koruyan Aliağa Petkimspor, 2023'ü mutlu bitirerek devrenin bitimine 1 maç kala Türkiye Kupası'nı garantilemeye çok yaklaştı. Ligde 14 maçta 7 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Petkim'de antrenör Burak Gören, iç sahadaki başarılı performanslarına dikkat çekerek, "Evde yedinci maçımız ve altıncı galibiyetimizi aldık. Bir tek Anadolu Efes'e uzatmada bir topla kaybettik. Dolayısıyla bizim kulübümüz adına da müthiş bir ilk yarı geçiriyoruz. Üst bölgede yerimizi koruduk. Ligdeki dördüncü sezonumuzda bir ilki basarmak istiyoruz. Türkiye Kupası'na gitmek istiyoruz. Sezon sonunda da play-off oynamak istiyoruz" dedi.