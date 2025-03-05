Aliağa Petkimspor'un Vitesi Yetmedi

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Aliağa Petkimspor Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki 3. maçında konuk olduğu İspanyol kulübü La Laguna Tenerife'ye 90-83 yenildi.

Karşılaşma, Tenerife Adası'ndaki La Laguna kentinde bulunan Santiago Martin Arena'da oynandı.

İlk çeyrekte Aliağa Petkimspor'a karşı 34-23 üstünlük kuran ev sahibi takım, soyunma odasına 55-39 önde gitti.

Aliağa Petkimspor son periyoda girilirken farkı 9 sayıya (71-62) indirse de La Laguna Tenerife, sahadan 90-83 galip ayrıldı.

İzmir ekibinde Williams'ın 18 sayı, 11 ribaunt ve Aldridge'in 17 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Aliağa Petkimspor gruptaki 3. maçını da kaybetti. La Laguna Tenerife ise 3'te 3 yaptı.