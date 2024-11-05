Aliağa Petkimspor Unicaja Malaga'yı Ağırlıyor

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BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta güçlü rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek sükse yapan Aliağa Petkimspor, Avrupa'da iddialı olduğu Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Unicaja Malaga'yı konuk edecek. Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Aliağa Petkimspor grupta 2'de 2 yaptıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu olan Malaga'ya İspanya deplasmanındaki ilk maçı 112-82 kaybetmişti. Malaga ise grupta 3'te 3 yapmıştı.