Aliağa Petkimspor Yeni Sezona Üç Turnuvayla Hazırlanıyor

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezona 3 özel turnuvayla hazırlanacak. 1-5 Eylül tarihleri arasında Antalya Gloria Cup'ta Denizli Basket, Çayırova Bld ve Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban'la karşılaşacak Petkimspor, 10-12 Eylül tarihlerinde her sezon geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Ege Cup'ta Trabzonspor, Pizza Bulls ve kardeş ülke Azerbaycan ekibi Neftçi'yi ağırlayacak. Aliağa Petkim, 18-20 Eylül tarihlerinde Ankara Yalçın Efe Turnuvası'nda ise Türk Telekom ve Yunan ekibi Maroussi'yle rakip olacak.