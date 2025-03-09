TFF 3. Lig'in 23. haftasında Aliağaspor FK, sahasında karşılaştığı Çankaya Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Semih Kurt, Ömer Mutlu, Sezgin Altun
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Necati Özdemir, Hakan Demir, Muhammed Şahingöz (Yiğit Bayındır dk. 87), Mert Altınöz (Berker Bıyı dk. 63), Oğuzhan Yıldırım, Mehmet Uysal (Berk Ali Nizam dk. 75), Ahmet Uzun, Hasan Çelik (Eray Akar dk. 75), Mehmet Fuat Gölbaşı (Ali Karaahmet dk. 87)
Çankaya Spor Kulübü : Kaan Çinkaya, Hüseyin Güngör, Burak Büyükkaya (Atakan Güner dk. 77), Can Demir Aktav, Burak Başkaya, Emirhan Korkmaz (İbrahim Çiçek dk. 69), Furkan Ünsal (Tolga Yakut dk. 69), Burak Özduman (Halil İbrahim Pekşen dk. 46), Sinan Akaydin, Metehan Mertöz (Ada Osman Eseller dk. 46), İsmail Cem
Goller: Furkan Ünsal (dk. 2) (Çankaya Spor Kulübü), Hakan Demir (dk. 6, 30), Ali Karaahmet (dk. 90+5) (Aliağaspor FK)
Sarı kartlar: Burak Büyükkaya, Burak Başkaya (Cankaya Spor Kulübü), Oğuzhan Yıldırım (Aliağaspor FK) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Aliağaspor FK, Çankaya'yı 3-1 yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?