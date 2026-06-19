Alimpijevic: Gururluyum - Son Dakika
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Alimpijevic: Gururluyum

19.06.2026 23:31
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Beşiktaş'ın başantrenörü Alimpijevic, sezonu ikinci tamamladıklarını ve takımından gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 3-1 yenilerek sezonu ikinci tamamlayan Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin dördüncü maçının ardından Sırp çalıştırıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Siyah-beyazlı takımı üst noktaya taşıdıklarını vurgulayan Alimpijevic, "Üç yıl önce buraya geldiğimde Beşiktaş ile altı final oynayacağımı söyleseler inanmakta zorlanırdım. Türk basketbolunun üst kısımlarındayız. Bu kulüpteki herkesle gurur duyuyorum. Finallerde takım olarak gerçek bir karakter gösterdik. Geçtiğimiz 3 senede bunu inşa etmeye çalıştık. Ne olursa olsun asla pes etmeyen bir takım inşa etmeye çalıştık." diye konuştu.

Sezon içinde yaşanan sakatlık problemlerine değinen Alimpijevic, "Sadece dört oyuncumuzun eksik olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımız arasında farklı sakatlıklar yaşayanlar var ama onlar yine de takım için fedakarlıkta bulunup oynamak istediler. Finalin başında Dotson, Morgan ve Yiğit Arslan vardı. Birçok oyuncu fedakarlık yaptı. Hatta gelecekleri adına bile fedakarlıklar yaptılar. Bunu da Beşiktaş'ın iyiliği için yaptılar. Oyuncular da Beşiktaş'ı bu şekilde temsil etmeliler. Fenerbahçe'yi şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. İyi iş çıkardılar. Finali kazandılar. Şansımız vardı ama sonda enerjimizi kaybettik. Sarunas Jasikevicius, harika bir başantrenör. Kendisi Avrupa'nın en iyi başantrenörlerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon Avrupa Ligi'nin adaylarından biri konumunda olduklarını anlatan 40 yaşındaki başantrenör, "Bu, oyuncularımız sayesinde oldu. Bütün kredi onların. Onların sayesinde bu konuma geldik. Umuyorum ki uzun yıllar sonra onlar sayesinde Avrupa Ligi'ne katılırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

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