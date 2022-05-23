ALKÜ'lü bisikletçilerden Türkiye Şampiyonasında dereceler - Son Dakika
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ALKÜ'lü bisikletçilerden Türkiye Şampiyonasında dereceler

23.05.2022 15:07
ALKÜ'lü bisikletçilerden Türkiye Şampiyonasında dereceler

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bisikletçileri, Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bisikletçileri, Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri İzmir'de düzenlenen GNC Sporfest Türkiye Üniversitelerarası Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonasına damga vurdu. Yarışlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsündeki 4,5 kilometrelik parkurda Elit Kadınlar 8 tur üzerinden 36 kilometrede ve Elit Erkekler 12 tur üzerinden 54 kilometrelik parkurda gerçekleşti. Elit Kadınlar Kategorisinde, Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Sevim Gerçek Türkiye Şampiyonu, Sırma Nur Aydın ise Türkiye 3'üncüsü olurken Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri Elif Rüya Savran Türkiye 4'üncüsü, Rabia Akkoç Elit Kadınlar Kategorisinde Türkiye 6'ncısı oldu. ALKÜ'nün Elit Kadın Takımı elde ettiği başarılar sonucunda Türkiye Şampiyonu oldu.

"Erkekler takımı Türkiye ikincisi oldu"

Elit Erkekler Kategorisinde Beden Eğitimi ve Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf öğrencileri Umut Onur Toprak Türkiye 6'ncısı, Furkan Gülümgil Türkiye 7'ncisi, Süleyman Yıldız Türkiye 11'incisi oldu. Elit Erkekler Takımı, takım halinde Türkiye 2'ncisi oldu.

Elde edilen başarıyı tebrik eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş başta olmak üzere başarı elde eden sporcularımızı ve antrenörümüz Duran Akbaş'ı tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - ANTALYA

ALKÜ'lü bisikletçilerden Türkiye Şampiyonasında dereceler
ALKÜ'lü bisikletçilerden Türkiye Şampiyonasında dereceler
ALKÜ'lü bisikletçilerden Türkiye Şampiyonasında dereceler
ALKÜ'lü bisikletçilerden Türkiye Şampiyonasında dereceler

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Kaynak: İHA

Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye, Alanya, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ALKÜ'lü bisikletçilerden Türkiye Şampiyonasında dereceler - Son Dakika


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