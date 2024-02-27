ALKÜ Öğrencileri Ünilig Muaythai ve Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonalarında Madalya Kazandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, katıldıkları Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası ve Üniversitelerarası Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.
ALKÜ, spor alanında birbirinden güzel başarılara imza atmaya devam ediyor. Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilen Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası ve Üniversitelerarası Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan ALKÜ'lü öğrenciler, gururlandıran başarılara imza attı. Şampiyonasa, 69 üniversiteden yaklaşık 400'e yakın sporcu mücadele etti. ALKÜ; şampiyonaya 2 kadın, 3 erkek sporcu ile katıldı. A-Divisyon 57 kg Erkekler kategorisinde yarışan Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Ferhat Özmen, altın madalya kazanırken 48 kg Kadınlar kategorisinde ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi Tuğçe Korkmaz bronz madalya kazandı. ALKÜ, A Divisyon erkeklerde kupa sıralamasında 6. sıraya yükseldi. Şampiyon olan ALKÜ öğrencisi Ferhat Özmen, Ekim 2024'te Katar'da yapılacak olan Üniversiteler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda ALKÜ'yü temsil edecek. Mersin'de yapılan Üniversitelerarası Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na Türkiye genelinden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Şampiyonaya ALKÜ'yü temsilen 4 öğrenci katılırken 57 kg K1 Rules Erkekler kategorisinde Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Yusuf Ersoy, bronz madalya kazandı.
"Rektör Türkdoğan'dan tebrik"
ALKÜ'nün özellikle spor, turizm ve sağlık alanlarında birbirinden başarılı proje ve çalışmalara imza attığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yeni dönemde de bu başarıların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Son olarak iki şampiyonada başarı gösteren öğrencilerle gurur duyduklarını söyleyen Rektör Türkdoğan, "Tecrübeli akademisyen kadromuz ve azimli öğrencilerimiz sayesinde katıldığımız organizasyonlarda ALKÜ olarak başarı göstermeye devam ediyoruz. Mersin'deki şampiyonalarda öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyor ve Dünya Şampiyonası'nda öğrencimiz Ferhat Özmen'e başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA
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