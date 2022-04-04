ALKÜ Voleybol Takımı Süper Lig yolunda - Son Dakika
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ALKÜ Voleybol Takımı Süper Lig yolunda

04.04.2022 17:40
ALKÜ Voleybol Takımı Süper Lig yolunda

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Erkek Voleybol Takımı, Süper Lig play-off müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Erkek Voleybol Takımı, Süper Lig play-off müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

ALKÜ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Voleybol 1. Lig mücadelesini şampiyon tamamladı. Müsabakaları, grup birincisi olarak tamamlayan ALKÜ Erkek Voleybol Takımı elde ettiği sonuçla 12-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde düzenlenecek olan Süper Lig'e Yükselme mücadelesi verecek. ALKÜ Voleybol Kadın Takımı ise Üniversiteler Voleybol 1. Liginde kalarak 2022-2023 sezonunda müsabakalara devam edecek.

ALKÜ Voleybol Takımı Antrenörü Doç. Dr. Halil Orbay Çobanoğlu, kadın ve erkek voleybol takımının müsabakalarda gösterdiği mücadeleden mutlu olduğunu ifade etti. Çobanoğlu, "Sporcu ve Yardımcı Antrenörü Arş. Gör. Kağan Kurnaz'ı tebrik eder, Süper Lige Yükselme müsabakalarında başarılar dilerim" dedi. - ANTALYA

ALKÜ Voleybol Takımı Süper Lig yolunda
ALKÜ Voleybol Takımı Süper Lig yolunda

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Spor Toto Süper Lig, voleybol, Play Off, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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