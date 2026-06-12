Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı - Son Dakika
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Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı

Allan Saint-Maximin\'in yeni takımı şaşırttı
12.06.2026 16:55
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Geride bıraktığımız yıllarda Fenerbahçe forması giyen Alan Saint-Maximin, Lens ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından MLS ekibi Charlotte FC ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de boy gösteren Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, kariyerinde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens’ta görev yapan ve sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun yeni adresi büyük ölçüde netlik kazandı.

CHARLOTTE FC İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Amerika Majör Futbol Ligi (MLS) takımlarından Charlotte FC, Allan Saint-Maximin'i renklerine bağladı. Her iki tarafın da karşılıklı anlaşmaya vardığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN SONRA TUTUNAMADI

2024-2025 sezonunda Al-Ahli'den kiralık olarak Fenerbahçe’ye gelen ve sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Saint-Maximin, Türkiye macerasının ardından Meksika'nın köklü kulüplerinden Club America’ya transfer olmuştu. Meksika’da aradığını bulamamasının üzerine 2025-2026 sezonunda ülkesine dönerek Lens ile sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcu, Fransa macerasını da kısa tutarak rotayı ABD'ye çevirdi.

Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı

SEZON PERFORMANSI

Lens formasıyla bu sezon 4'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 13 karşılaşmada sahaya çıkan Saint-Maximin, bu maçlarda takımına 4 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı - Son Dakika

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