Almanya 2. Ligi takımı Schalke 04'ün, Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'un kalecisi Erdem Canpolat ile ilgilendiği öğrenildi.
Kaleci performanslarından memnun olmayan Alman ekibi şartların uygun olması halinde devre arasında Pendikspor'un kapısını çalabilir. 23 yaşındaki kaleci daha önce Schalke'nin alt yaş takımlarında forma giymişti.
Son Dakika › Spor › Alman ekibi Trendyol 1. Lig'in kalecisinin peşinde - Son Dakika
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