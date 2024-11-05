Alman ekibi Trendyol 1. Lig\'in kalecisinin peşinde

Spor

E-Devlet Dönemi Kira Sözleşmelerinde de Başladı

Almanya 2. Ligi takımı Schalke 04'ün, Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'un kalecisi Erdem Canpolat ile ilgilendiği öğrenildi.

DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPILABİLİR

Kaleci performanslarından memnun olmayan Alman ekibi şartların uygun olması halinde devre arasında Pendikspor'un kapısını çalabilir. 23 yaşındaki kaleci daha önce Schalke'nin alt yaş takımlarında forma giymişti.