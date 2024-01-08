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Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti. Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda birçok başarıya imza atan Beckenbauer, futbolculuk döneminde 4 lig ve Almanya Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti. Ayrıca teknik direktör olarak da birer lig ve UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı. 1974'te futbolcu, 1990'da ise teknik direktör olarak Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
08.01.2024 - 20:07,
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Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Bundesliga'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Dünya futbolunun olağanüstü bir efsanesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Huzur içinde yat Franz Beckenbauer." ifadesi kullanıldı.

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda birçok başarıya imza atan "Kaiser" lakaplı Beckenbauer, futbolculuk döneminde Münih ekibiyle 4'er lig ve Almanya Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti. Beckenbauer, Bayern Münih teknik direktörü olarak da birer lig ve UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Beckenbauer, 1974'te futbolcu, 1990'da ise teknik direktör olarak Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: AA
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