Alman sporcu Manuel Lettenbichler, Kemer'deki 17. Sea to Sky Enduro'da şampiyon oldu - Son Dakika
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Alman sporcu Manuel Lettenbichler, Kemer'deki 17. Sea to Sky Enduro'da şampiyon oldu

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Antalya Kemer'de düzenlenen 17. Sea to Sky Enduro'da şampiyonluğu Red Bull'un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler kazandı. 36 ülkeden 370 sporcunun üç gün mücadele ettiği yarışta ikinciliği Bulgar Teodor Kabakchiev, üçüncülüğü İspanyol Mario Roman elde etti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın 17'ncisinde şampiyonluğu Manuel Lettenbichler elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği ve Olympos Teleferik'in destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından gerçekleştirilen Sea to Sky yarışlarına 36 ülkeden 370 sporcu katıldı.

Dünyanın önde gelen hard enduro sporcuları, "Sea to Sky" ayağında zorlu parkurlarda üç gün boyunca mücadele etti.

Organizasyonun son gününde gerçekleştirilen dağ etabında sporcular, Çamyuva Plajı'ndan başladıkları yarışı Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesinde bitirdi.

Yarışların son gün sonuçlarına göre 3.40.01.78'lik derecesiyle Red Bull'un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler, zirvede yer aldı. Geçen yılın şampiyonu Lettenbichler, bu yıl da Sea to Sky'ı birinci sırada tamamlayarak başarısını sürdürdü.

Organizasyonda ikinciliği 3.44.01.89'luk derecesiyle Bulgar sporcu Teodor Kabakchiev, üçüncülüğü ise 3.44.12.88'lik derecesiyle İspanyol sporcu Mario Roman elde etti.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Törende konuşan Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve Sea to Sky Organizatörü Semih Özdemir, organizasyonun bir marka haline geldiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Öğrenci İletişim Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Kabasakaloğlu ise organizasyona 7'den 77'ye büyük bir ilginin olduğunu söyledi.

Kabasakaloğlu, bu durumun kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök de spor turizmi açısından organizasyonun önemine dikkati çekti.

Törene ayrıca Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da katıldı.

Kaynak: AA
Antalya KemerRedbullTurizmKemerSporSon Dakika

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